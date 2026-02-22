Малайзийский траулер напал на катер ВМС Таиланда во время рыбалки

Патрульный катер военно-морских сил Таиланда открыл предупредительный огонь по малайзийскому малому рыболовному судну, которое попыталось их протаранить. Об этом рассказал пресс-секретарь ВМС Таиланда контр-адмирал Пхарат Раттаначайяпхан, передает департамент по связям с общественностью Таиланда (PRD).

По его информации, 20 февраля командование Третьего военного округа ВМС Таиланда получило сообщения от таиландских рыбаков о нелегальном лове рыбы малайзийскими малыми траулерами в территориальных водах Таиланда недалеко от острова Липе. На проверку был выслан патрульный катер, его офицеры обнаружили несколько иностранных траулеров и потребовали их экипажи заглушить двигатели и предоставить суда для осмотра. Лодки, однако, попытались скрыться, а одна из них при задержании постаралась протаранить военный катер, который был вынужден открыть предупредительный огонь.

Один из членов экипажа был ранен, еще двоих задержали, их траулер затонул, сообщил Раттаначайяпхан.

По информации департамента, все три члена экипажа малайзийского траулера оказались гражданами Таиланда, которые работали по контракту в соседней стране.

Ведомство подчеркнуло, что военные Таиланда действовали строго в соответствии с международным правом.

Между Таиландом и Малайзией часто возникают конфликты на почве незаконной ловли рыбы, инциденты регулярно вызывают дипломатическую напряженность между странами.