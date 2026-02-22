Силы ПВО за час сбили 11 летевших к Москве беспилотников

В течение часа дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили группу из 11 украинских БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём личном канале в мессенджере MAX.

По словам главы города, силы ПВО Минобороны пресекли попытку пролёта ещё одного беспилотного летательного аппарата. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА достигло одиннадцати единиц.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточняется в официальном сообщении.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что над регионом уничтожено пять беспилотников.