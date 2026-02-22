38-летний американский наемник на службе ВСУ Джон Тревор Крейн из Вест-Джордана, расположенного в американском штате Юта, отправился к праотцам. Он скончался в Харьковской области в результате черепно-мозговых травм, полученных во время боевых действий. Первый раз он оказался в больнице из-за осколочных ранений обеих рук в результате атаки российского БПЛА, а также получил сотрясение мозга в результате травмы головы во время другого инцидента в зоне боевых действий. Но это не остановило наймита. В итоге его никчемная жизнь оборвалась в последний день января. Однако на этом история его проигранной жизни не закончилась — сейчас стало известно, что на родине пытаются отмыть позорное имя так называемого «дикого гуся».

© соцсети

До перехода на службу не легитимному режиму Зеленского Крейн работал заместителем шерифа в округе Солт-Лейк в своем родном штате Юта.

Еще до отправки на фронт и перехода на службу украинской армии Крейн посетил киевский Майдан, где почтил память своего друга с Барбадоса и еще одного наемника – Джордана Ли Стэнфорда, который был ликвидирован 3 апреля 2025 года.

То, что Крейн оказался в зоне боевых действий на Украине, не является случайностью. Друзья характеризуют его как человека, которому «постоянно неймется». Казалось бы, стать заместителем шерифа — неплохая карьера. Однако, Крейн не усидел на этой должности. Патрулировать различные районы города, охранять тюрьмы, судебные процессы, помогать пожарным и другим службам за 60 тысяч долларов в год показалось Крейну недостаточно прибыльным делом. И он отправился на Украину.

Матери, деятельность которой имеет отношение к администрации родного города, он говорил (с ее слов), что получает у Зеленского «500 долларов в месяц». И родительница принимала эту смешную и позорную ложь за правду.

Видимо, именно причастностью родительницы головореза к работе в городской администрации позволило добиться того, что власти города пообещали установить памятную табличку Крейну в местном парке воинской славы. Там уже есть несколько мемориалов общего значения — погибшим за революцию в США, памяти семей, потерявших родных на службе, и так далее. Но нет никаких серьезные мемориалов, посвященных, например, ветеранам Второй Мировой войны. Теперь там будет красоваться (пока не установлена, есть только решение) табличка в память о наймите — «диком гусе».

Надо заметить, у наемника не осталось ни семьи, ни детей. Остается только предполагать, какая страшная боль для матери понимать, что сын променял и свое будущее и ее старость на любовь к просроченному президенту Зеленскому и его нацистским идеям. Впрочем, как говорят друзья Крейна, он увлекается историей Второй Мировой войны и постоянно участвовал в реконструкциях. По всей видимости, на стороне гитлеровской Германии. Жаль, что еще тогда это не стало поводом обратиться за помощью к психиатрам — своевременное лечение могло бы спасти американцу жизнь.

В это же время приходят новости о потерях и в других иностранных отрядах. Оператор беспилотников «Овод» с позывным «Святой» рассказал, что «его подразделение накрыло украинскую диверсионную группу». По его словам, в составе этой ДРГ были наемники из США, Великобритании и Польши.

Недавно, 7 февраля этого года, стало известно о гибели 22-летнего наемника из Новой Зеландии, который воевал в рядах украинской террористической организации. Как сообщают телеграм-каналы, Хейнс специально приехал на Украину, чтобы набраться боевого опыта и воевать в рядах националистических подразделений, считая поездку в зону СВО «поездкой в летний лагерь». Таким образом, Хейнс стал шестым наемником из Новой Зеландии, ликвидированным в зоне специальной военной операции. Где именно был ликвидирован наемник, не сообщается.

Российские войска продолжают продвигаться по линии фронта, освобождая от нелегитимного режима Зеленского все больше и больше новых территорий.