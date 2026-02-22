Кубинцы изумительно содержат вооружения и военную технику, полученные от Советского Союза, рассказал журналистам старший группы российских военных специалистов на Кубе Владимир Тришункин. Об этом пишут «Вести».

Ранее сообщалось, что, на фоне обострения отношений Венесуэлы и США, ряд стран поставил Каракасу большое количество различных зенитных средств.

Позже выяснилось, что венесуэльские военные даже не распаковали комплексы — в момент атаки американского спецназа на столицу страны они так и стояли на площадках воздушной гавани.

«Я могу вам сказать одно. Если сейчас сюда [на Кубу] кто-то полезет, они [враги] получат очень хорошо. Вот это я точно гарантирую», — отметил Тришункин.

Журналисты попросили старшего группы уточнить, будет ли при отражении нападения применяться советское оружие.

«Конечно! А вы знаете, как они его содержат? Они содержат изумительно!», — ответил офицер.

Напомним, что СССР поставлял на Кубу танки, ЗРК, САУ различных типов и модификаций, стрелковое оружие.