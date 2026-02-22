Times: продвижение России даст ей дополнительные рычаги на переговорах
Дальнейшее продвижение России на фронте может обеспечить ВС РФ плацдарм для будущих наступлений, а также предоставить Москве «дополнительные рычаги» на мирных переговорах. Об этом пишет британское издание The Times.
Обозреватели отмечают, что Россия продолжает наступление на Славянск и Краматорск. И если российские войска продвинутся дальше занятого Гуляйполя, то Запорожье окажется в зоне досягаемости дронов.
Научный сотрудник Королевского института объединенных служб по вопросам сухопутной войны Ник Рейнольдс также подчеркнул, что Россия периодически прорывает украинскую оборону, а российские войска «оказывают давление» на ВСУ «по всему фронту во всех его точках».
На Западе забили тревогу из-за «второго фронта» против Украины
Также в тексте издание написало, что Украина «значительно уступает российским войскам» на поле боя и нуждается в большем количестве пехоты и вооружений, чем имеет сейчас.
21 февраля военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что в зоне СВО началась подготовка к боям за полное освобождение территории Донбасса от ВСУ. А до этого бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду на то, что задачи СВО будут решены в 2026 году.
Кроме того, в феврале украинский военный эксперт Константин Машовец предполагал, что Россия может готовить крупное наступление, которое может начаться в конце апреля 2026 года.
Ранее Сырский назвал преимущество России на поле боя.