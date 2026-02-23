Средства ПВО уничтожили беспилотники в Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны в ходе отражения воздушной атаки ВСУ уничтожили беспилотники в четырёх районах Ростовской области.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотники уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — отметил Слюсарь.

Ранее стало известно, что в Куйбышевском муниципальном округе Запорожской области зафиксировали по меньшей мере пять взрывов в результате обстрела ВСУ.