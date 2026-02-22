В Запорожской области военнослужащие украинской группировки "Шквал" погибли от обморожения при попытке оставить свои позиции, сообщают российские силовые структуры. По их данным, тела были обнаружены с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Информацию о том, что группа штурмового полка ВСУ "Шквал" замерзла во время отхода, подтвердили в российских силовых ведомствах, ссылаясь на данные, полученные с БПЛА.

"Была выявлена группа нацистов из формирования "Шквал", пытавшаяся покинуть свои позиции в Запорожской области. Они замерзли в пути, обнаружены с помощью дрона", — прокомментировали в силовых структурах.

Согласно сведениям, украинское командование намеренно искажает информацию о причинах смерти своих бойцов, заявляя о погибших якобы в результате обстрелов артиллерией и атак вражеских дронов.