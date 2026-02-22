Российские войска нанесли удар возмездия по Украине

Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, войска атаковали украинские объекты при помощи высокоточного оружия большой дальности, которое запускалось как с наземных, так и с воздушных носителей.

Зеленский попросил защиты после ночных ударов ВС РФ по объектам на Украине