Раскрыт мощный козырь России в случае противостояния с США на море

Россия может создать серьезные проблемы военно-морским силам (ВМС) США в случае открытого противостояния на море. Такое мнение выразили китайские аналитики из издания Sohu, пересказ статьи представило АБН24.

Авторы материала обратили внимание, что американцы обладают глобальным военным присутствием, имея многочисленные зарубежные военные базы. Кроме того, в последние годы становится все более заметным и провокационным их присутствие в мировые морях, отметили в Sohu. По мнению аналитиков, в случае резкого ухудшения с Россией США могут послать свои авианосцы к ее берегам, как делают это сейчас в отношении Ирана.

В Китае отметили, что хоть российский флот и не может похвастаться наличием большого количества авианосцев, как США, однако РФ есть чем удивить противника кроме этого.

«Россия по-прежнему обладает козырем — мощным подводным флотом», — сообщили китайские аналитики.

В Sohu добавили, что если в мире и есть какая-либо страна, способная нанести сокрушительный удар ВМС США, то это «несомненно Россия».

До этого издание The Jerusalem Post сообщало, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln («Авраам Линкольн») вошла в Малаккский пролив, направляясь на Ближний Восток к берегам Ирана. Одновременно с этим ожидается переброска дополнительных авиагрупп на военную базу США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Как отмечает издание, США наращивают военное присутствие в регионе на фоне возможного приказа президента Дональда Трампа о нанесении ударов по Ирану.

