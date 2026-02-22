Блокировка системы спутниковой связи Starlink не повлияет на работоспособность российских войск, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник станции связи с позывным «Пономарь» в видео, опубликованном Минобороны РФ в Telegram-канале.

«У нас имеются свои средства, которых достаточно для обеспечения стабильной и непрерывной связью подразделений в зоне СВО», — заявил военнослужащий.

В ведомстве уточнили, что связисты «Востока» на базе специализированного комплекса развернули аппаратуру, которая обеспечивает подразделения защищенной широкополосной связью напрямую со спутника и может выступать основным и резервным каналами в случае повреждения наземных линий.

1 февраля компания SpaceX американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска по просьбе министерства обороны Украины начала ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российской армии.

По данным «Известий», в марте в России стартуют испытания российского аналога Starlink. Речь идет о стратосферном беспилотнике «Аргус», который может выступать как оператор связи, обеспечивая ВС РФ и других пользователей высокоскоростным интернетом. По словам разработчиков, беспилотник может работать на высотах от 15 до 24 км, а использование солнечной энергии позволяет ему находиться в полете почти неограниченное время. Чтобы сбить дрон, противнику придется использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot или C-300, стоимость которых кратно превышает стоимость БПЛА.

Ранее на Украине заявили, что российские «Герани» научились обходиться без Starlink.