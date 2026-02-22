Опубликована схема ночного удара по Киеву

Мониторинговые ресурсы составили карту комбинированной атаки ракет и дронов ВС РФ на военные и энергетические объекты на Украине.

© Соцсети

По данным украинской ПВО, в налете принимали участие порядка 80 БПЛА "Герань"№, десятки крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет.

Основной целью удара стали объекты энергетики в Киеве и его окрестностях. В частности, взрывы раздались на площадках Трипольской ТЭС и ТЭЦ-6. Всего в столице Украины поражены цели в пяти районах.