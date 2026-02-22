ВС России провели массированную атаку по критически важным объектам Украины

В ночь на 22 февраля российские войска нанесли массированный удар по целям на Украине. Удар носил комбинированный характер. В атаке участвовали около 80 БПЛА "Герань" и более 10 крылатых ракет Х-22, не менее 15 ракет "Циркон" и "Искандер". Удары нанесены по целям в Киеве, Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской областях и Кривого Рога.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Вооруженные силы РФ наносили удары исключительно по военным и связанным с ними промышленным и логистическим объектам. В их числе энергетическая инфраструктура, обеспечивающая работу ВСУ, военных предприятий, систем ПВО и логистики. Также в списке целей пункты управления, склады, места сборки и подготовки техники, транспортные узлы, используемые для переброски вооружений и личного состава.

В частности, десятки взрывов прогремели этим утром в Киеве и области, начиная с 5:30 утра. Под атакой находилась Трипольская ТЭС, которая снабжает электроэнергией Киевскую область и ряд центральных регионов страны, и ТЭЦ-6, которая является одной из крупнейших теплоэлектроцентралей украинской столицы.