Значительную жестокость во время нападений на территорию Курской области проявляли наёмники из Польши и Грузии. Об этом рассказал агентству ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Как бы ни было прискорбно, наверное, надо отметить, что наибольшей жестокостью во время нападения на территорию Курской области отличились грузинские и польские наемники», — отметил Алаудинов.

По его словам, эти группы военных выделялись особой агрессией и активностью в атакующих операциях.

«Они проявили себя больше всех», — добавил он.

По данным Министерства обороны России на март 2024 года, общее число привлеченных наемников составило 13 387 человек, из которых российским военным удалось ликвидировать 5 962 противника. Наибольшее количество потерь понесли поляки: из 2 960 прибывающих погибли 1 497 бойцов. Второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия (ликвидирован 561 боевик из 1 042).