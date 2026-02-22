На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает предстоящую отправку западных войск на Украину объявлением войны Российской Федерации.

Политик в соцсети X отреагировал на требование экс-премьер-министра Бориса Джонсона отправить войска на Украину.

«Ужасная идея», - оценил Мема.

Западные войска, по его мнению, рискуют втянуть Европу в «крупномасштабную войну», а также могут «спровоцировать Россию».

Европейские политики, призывающие отправить войска на Украину, по словам Мемы должны «сами надеть каски и пойти на фронт».

Финский политик сильно сомневается в умственных способностях тех, кто думает об отправке западных войск. Они не задумываются об «ужасных последствиях для всей Европы», предупредил Мема.