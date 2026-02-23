Подразделения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе (Запорожская область) расположились в здании больницы для людей с психическими расстройствами. Там был обустроен штаб, о чем журналистам РИА Новости рассказала беженка.

Кроме того, как уточнила собеседница агентства, украинские солдаты также использовали для своих целей местную школу. В учебном заведении содержался личный состав.

Ранее стало известно, что ВСУ грозили при отступлении из Гуляйполя убить мирных жителей. Так, украинские военные заняли дом одной из жительниц, оставившей его из-за того, что ей пришлось уехать на лечение. Сосед пытался объяснить, что у дома есть хозяйка, однако на него направили оружие и потребовали уйти.