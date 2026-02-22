Рогозин раскрыл новую «бесшумную» тактику ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новую тактику для ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщил сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, противник начал использовать бесшумный подлет беспилотников к целям, чтобы снизить эффективность работы российских средств противовоздушной обороны (ПВО) и создать проблемы российским военным по выявлению воздушной опасности по звуку.

"Вражеский оператор ударного дрона-камикадзе выключает двигатель и БПЛА бесшумно планирует на цель", — написал Рогозин.

Однако, по словам сенатора, новая тактика не принесла противнику успеха. Рогозин отметил, что ВС РФ все равно засекают подход БПЛА к российским позициям и поражают их.

До этого российский разведчик рассказал о тактике "роя дронов", которую используют ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, принцип заключается в том, чтобы пускать сразу несколько дронов-камикадзе ВСУ. Они летят низко "на оптоволокне", чтобы их не услышала пехота. Кроме того, заметив группу бойцов, беспилотники разделяются — один обходит пехоту с тыла, другой атакует навстречу ее движению, уточнил боец. Он также рассказал, что если военнослужащие начинают убегать, то их атакуют с тыла. Поэтому, как отметил российский разведчик, в такой ситуации важно не паниковать, а сбивать БПЛА из стрелкового оружия.