Обновленная ракета "Хризантема-М" разгоняется до сверхзвуковой скорости

Обновленная ракета "Хризантема-М" получила увеличенную дальность и сверхзвуковую скорость. Об этом рассказал ТАСС представитель холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

© Газета.Ru

"Во-первых, увеличена дальность, что позволяет экипажу не входить в зону поражения; во-вторых - сверхзвуковая скорость", - сказал источник. При этом данная версия может применяться не только на сухопутных противотанковых комплексах, но и на вертолетах. Как отметил представитель холдинга, "Хризантема-М" используется в ходе специальной военной операции (СВО). Наряду с ракетой "Изделие-305" она дает преимущество экипажам российских вертолетов, так как позволяет производить пуски, не входя в зону поражения ПЗРК противника.

До этого новейший переносной противодроновый зенитный ракетный комплекс ближнего действия "Гермес" начали применять в зоне спецоперации. Несколько образцов комплекса были направлены в зону СВО для апробации. За время разработки изделие неоднократно дорабатывалось: были внесены изменения в конструкцию, улучшена аэродинамика и модернизирован топливный отсек. В результате комплекс стал более управляемым.