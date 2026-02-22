Российский боец в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ

Российский военный в одиночку взял в плен восемь украинских солдат под Красноармейском в ДНР. Об этом сообщил пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

Бойко рассказал, что их группу привезли на свиноферму под Красноармейском. Он сообщил, что по их позиции начала работать артиллерия, в результате один солдат ВСУ погиб, еще несколько человек получили ранения.

«Прилетел дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. [Позднее] "спалился" дроном Андрей. И нас [восемь человек] взял в плен один человек», — сказал пленный.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в районе Гуляйполя в Запорожской области остается сложной для украинских военных. До этого Сырский сообщил о возросшей угрозе со стороны России из-за дронов.