Появились подробности об ударившем по Удмуртии дроне ВСУ

Дальнобойный дрон FP-1, которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Удмуртии, разрабатывались спецциально для атак на территорию России. Дальность действия таких БПЛА достигает 1600 километров, подробности раскрыл эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов, его слова приводит ТАСС.

«FP-1 еще с 2022 года разрабатывался украинской конторой Firepoint. В 2023-м были тесты, и этот дрон разрабатывался изначально как дрон для атаки именно вглубь территории России, то есть у него других задач нет», — уточнил специалист.

По его словам, беспилотник работает на бензине, максимальное расстояние он может преодолеть при полностью заправленном баке (100 литров) и 50 килограммах боевой части. Его полезная нагрузка составляет 140-150 килограмм.

В ночь на субботу, 21 февраля, Удмуртия, расположенная в 1400 километрах от границы с Украиной, подверглась нападению ВСУ. В ходе налета БПЛА ранения получили 11 человек.