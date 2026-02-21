Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени ликвидировали 89 летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.

© Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени ликвидировали 89 летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в Max Минобороны. Попытки киевского режима совершить террористические атаки были успешно пресечены.

Наибольшее количество дронов противник направил на Брянскую область, где ВС России уничтожили 61 цель. Еще 19 беспилотников сбили в небе над Белгородской областью, а семь аппаратов перехватили над территорией Курского региона.

Кроме того, два украинских беспилотника были ликвидированы над Калужской областью. Системы защиты отработали по всем выявленным воздушным угрозам в штатном режиме.

Ранее российские силы ПВО за пять часов уничтожили 31 украинский дрон самолетного типа над шестью регионами страны.

В Татарстане отразили массированную атаку украинских БПЛА.