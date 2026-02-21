$76.7590.28

Япония готовит усиление ПВО для отражения массированных атак дронов

Газета.Ru

Правительство Японии в ходе пересмотра ключевых документов в сфере национальной безопасности внесет положение об усилении системы противовоздушной обороны (ПВО) для отражения массированных атак беспилотников. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Япония готовит усиление ПВО для отражения массированных атак дронов
© РИА Новости

Агентство напомнило, что в качестве основного средства борьбы с дронами рассматривается зенитный ракетный комплекс средней дальности «Тип-03», который способен поражать самолеты и крылатые ракеты. Однако в случае массированной атаки беспилотников этих возможностей может оказаться недостаточно.

До этого премьер-министр Санаэ Такаити рассказала, что Япония собирается работать над укреплением потенциала в области безопасности и разведки. По ее словам, власти Японии планируют «совершенствовать возможности страны в области анализа разведданных, предотвращения кризисов, создать систему защиты национальных интересов».

В конце октября прошлого года Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.