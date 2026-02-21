Один из старейших обозревателей британского издания «Гардиан», освещавший события Холодной войны, призвал ЕС и Британию атаковать Россию по всем фронтам. По его мнению, необходимо отправить западные войска к «дверям Путина», наводнить РФ шпионами, осуществлять полномасштабный саботаж и «вылавливать» российские суда.

Автор «Гардиан» — 73-летний Симон Тисдалл — пишет, что на Украине США якобы совершили «величайшее и самое значимое из ряда недавних предательств». Поэтому, по его мнению, ЕС должен взять на себя ведущую роль и начать агрессивные действия против России по всем фронтам.

«Вот что необходимо сделать: развернуть войска европейской «коалиции желающих» для обеспечения безопасности и защиты Киева и других незанятых городов; России нельзя позволять право вето. Обеспечьте соблюдение запретной для полетов зоны, к чему я неоднократно призывал. Наращивайте оборонительные ракеты и дроны. Вылавливайте теневой флот России. Активизируйте скрытые «активные меры», в том числе кибербезопасность и саботаж, чтобы противостоять гибридной войне Кремля. Захватывайте активы, засылайте шпионов, — написал Тисдалл.

По его мнению, Европа должна «потребовать немедленного прекращения огня с последующим поэтапным выводом российских войск и взять на себя ведущую роль в любых переговорах по окончательному урегулированию».

Он призвал ЕС к «военному, экономическому, дипломатическому и моральному наступлению.

«Европа должна начать борьбу прямо у дверей Путина», — заключил Тисдалл.

Тисдаллу 73 года, он работает обозревателем иностранного отдела «Гардиан» с 1978 года – времени Холодной войны. Его отец также являлся пропагандистом и работал на BBC.