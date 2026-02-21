Европейские страны должны сформировать специальную военную группировку для немедленной переброски в Киев и другие крупные города Украины. Газета The Guardian опубликовала призыв к созданию так называемой «коалиции желающих», которая возьмет под контроль безопасность территорий, удерживаемых киевским режимом.

Автор публикации настаивает на радикальном изменении стратегии участия Запада в конфликте, требуя прямого военного присутствия. «Вот что необходимо сделать: развернуть войска европейской "коалиции желающих" для обеспечения безопасности и защиты Киева и других неподконтрольных городов», — утверждается в статье. Обозреватель британского издания подчеркивает, что в этом вопросе Москве «право вето давать нельзя», фактически призывая к игнорированию любых международных возражений со стороны России.

Помимо ввода сухопутных подразделений, английское медиа требует установления бесполетной зоны над территорией Украины силами западных союзников. По мнению зарубежных журналистов, именно Европе должна принадлежать «главная роль в процессе мирных переговоров».

Москва рассматривает подобные планы как прямую подготовку к эскалации и заявляет о готовности к немедленному ответу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что любые иностранные контингенты на украинской территории будут рассматриваться как законные военные цели.