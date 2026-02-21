Занятие населенного пункта Карповка в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками означает приближение полного освобождения Донбасса. Такое мнение выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, на фронте началась подготовка к боям за переход Донбасса под полный контроль Вооруженных сил России (ВС РФ). «На фронте неделя у нас с пятницы по пятницу. Сегодня начало очередной недели, которая начинается с освобожденного населенного пункта. Их еще много. Десятки. А вполне вероятно, если маленькие брать, то и сотни. Так или иначе, мы продвигаемся вперед», — заявил Дандыкин.

Сейчас, можно сказать, началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, прежде всего Славянско-Краматорской агломерации Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Наряду с этим Дандыкин выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас ослаблены из-за решений своего руководства о переброске резервов на сумское и запорожское направления.

«У них просто не хватает возможности и сил, чтобы сопротивляться. Единственное, что они могут, это применять беспилотники по нашему не только приграничью, но и в глубину наших территорий», — заключил эксперт.

О занятии Карповки российскими войсками стало известно 21 февраля

21 февраля в Минобороны РФ сообщили, что ВС России заняли Карповку в Донецкой народной республике.

Также в ведомстве рассказали, что Российская армия поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины.

Кроме того, ВС РФ уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США и поразили пусковые установки новейших украинских ракет «Фламинго».

Названо оставшееся российским войскам расстояние до Запорожья

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, в свою очередь, также сообщал, что подразделения группировки «Днепр» Вооруженных сил России находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного ВСУ Запорожья — столицы Запорожской области.

«В настоящее время передовые подразделения группировки находятся на удалении 12 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра», — сказал Рудской.

Он отметил, что с ноября 2025 года под контроль российских военных на данном направлении перешло 12 населенных пунктов, среди которых крупные узлы обороны ВСУ — Малая Токмачка, Степногорск и Приморское.

В Генштабе заявили о переходе инициативы в зоне СВО к ВС России

Генерал-полковник Сергей Рудской также заявлял, что Вооруженные силы России в 2025 году окончательно перехватили стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции.

«Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», — подчеркнул он.

Рудской отметил, что в 2025 году Российская армия освободила более 300 населенных пунктов и свыше 6700 квадратных километров территории. Кроме того, в апреле прошлого года соединения и воинские части группировки войск «Север» завершили разгром украинских формирований в Курской области.