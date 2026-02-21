Российские военные в ходе зачисток постоянно находят в подвалах замерзшие тела наемников, воевавших на стороне ВСУ, передает РЕН ТВ.

Журналисты заметили, что Киев привлекает иностранцев на службу из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ.

«У них проблемы с людьми. У них были наемники, вот эти колумбийцы и прочие. И как только ударили морозы, их реально находили в подвалах мертвыми, именно замерзшими», — рассказал глава батальона с позывным «Странник».

Ранее сообщалось, что около сотни украинских военных из 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ насмерть замерзли в блиндажах с начала года на окраинах Купянска Харьковской области.

«Эвакуация так и не пришла, и они попросту замерзли насмерть, не получив ни помощи, ни снабжения», — уточнили военкоры.

Репортеры пояснили, что логистика ВСУ на этом участке фронта нарушена и те, кто оказался отрезан от снабжения, остались в лесопосадках и умирают от голода и холода.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что на краснолиманском направлении украинские боевики стали чаще сдаваться в российский плен из-за сильных морозов.