СМИ сообщили об армаде США на Ближнем Востоке

США собрали на Ближнем Востоке «армаду» из 16 боевых кораблей. Об этом сообщила газета Financial Times.

Как отмечает издание, в распоряжении США уже находилось около пяти командных подразделений, насчитывающих примерно 70 самолетов, на базах в Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

«В состав флота вошли два авианосных крыла: на авианосцах USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford. Эти подразделения несут десятки самолетов и вертолетов, включая истребители F-18, EA-18 Growler, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2 и грузовые самолеты. На борту Abraham Lincoln также находятся истребители F-35», — говорится в статье.

В общей сложности в военно-морской «армаде» Трампа насчитывается 16 боевых кораблей, а также два вспомогательных судна. Около 40 тыс. военнослужащих дислоцированы на базах и в море в этом регионе.

До этого Bild сообщил, что решение о военном ударе США по Ирану уже принято и он может быть нанесен на следующей неделе.