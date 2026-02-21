На Запорожской АЭС готовят режим тишины для ремонта из-за обстрелов ВСУ

Россия вместе с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) готовит введение локального режима тишины в районе Запорожской атомной электростанции для проведения аварийного ремонта линии электропередачи «Ферросплавная-1».

Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Сейчас мы совместно с министерством обороны, Росгвардией и МИДом отрабатываем во взаимодействии с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины», — завил Лихачев. О работе с МАГАТЭ он сообщил «Стране Росатом».

Восстановительные работы на линии электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающей внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС займут несколько дней.

«Для нас ядерная безопасность — наивысший приоритет. И проблему нужно решать», — добавил он.

Подразделения ВСУ 10 февраля нанесли удар по линии электропередачи «Ферросплавная», открытому распределительному устройству Запорожской ТЭС, а также по тепловому коллектору, обеспечивавшему отопление Энергодара. Подачу тепла удалось оперативно восстановить в течение суток, однако в нынешних условиях восстановление энергоснабжения по поврежденной линии представляется невозможным.

Ранее Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору продлила срок эксплуатации второго энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) еще на десять лет. История станции, как она жила при Украине и России — в материале URA.RU.