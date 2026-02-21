Одесса погрузилась во тьму после удара «Геранями»

Удар «Геранями» по подстанции в окрестностях Одессы был нанесен в субботу ночью. В городе произошло масштабное отключение света. О последствиях атаки рассказал военный эксперт Евгений Михайлов, сообщает aif.ru.

Около 20 беспилотников «Герань» ударили по объектам ВСУ в Одессе. В частности, под удар попала подстанция в окрестностях города, что привело к массовому отключению света.

Михайлов, комментируя эту информацию, отметил, что беспилотники класса «Герань» технически улучшаются. Их оснащают новыми двигателями и системами радиоэлектронной борьбы.

«Сейчас “Герани” зачастую действуют процентов на 70 эффективнее, чем раньше. Удары по объектам энергетики в Одессе заставляют киевский режим принимать российские условия», — сказал Михайлов.

По его словам, дискомфорт приведет к тому, что жители городов, в том числе Одессы, потребуют от Зеленского прекратить тактику «воевать до последнего украинца».

Украинские издания отмечают, что в некоторых районах Одессы свет появился после уличных выступлений жителей и перекрытий дорог. Электричество по-прежнему отсутствует в кварталах, где не было протестов.