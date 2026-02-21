Минобороны сообщило о перехвате 31 украинского БПЛА за пять часов

В течение пяти часов российские силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон самолетного типа над шестью регионами страны, сообщили в Минобороны.

Министерство обороны России сообщило о перехвате 31 украинского беспилотника в период с 9 до 14 часов субботы по московскому времени, передает ТАСС.

11 БПЛА было сбито над Татарстаном, еще 11 дронов сбили над территорией Белгородской области, 4 беспилотника – над Курской областью, 2 БПЛА – над Ульяновской областью, 2 дрона уничтожили над Пензенской областью, один БПЛА – над территорией Самарской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили об успешном отражении масштабной атаки беспилотников в республике. А по населенным пунктам Белгородской области за сутки было выпущено 19 боеприпасов и совершено 153 атаки беспилотниками, в результате которых три человека погибли и есть раненые среди мирных жителей.

Ранее, утром 21 февраля с 7:00 до 9:00 по московскому времени над территорией страны сбили 12 украинских БПЛА.