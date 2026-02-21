Стало известно, откуда ВСУ атаковали Самарскую область

Силы российской ПВО сегодня ночью уничтожили пять беспилотников ВСУ самолетного типа над Самарской областью. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал, откуда могли запустить вражеские дроны, сообщает «АиФ».

Специалист объяснил, что площадки для запуска дронов противник организует в приграничных областях, находящихся максимально близко к территории России.

«В случае с Самарской областью беспилотники могли стартовать из Харьковской или Полтавской областей», — объяснил Кондратьев.

Предупреждение о воздушной угрозе в Самарской области было объявлено накануне поздно вечером. Власти региона отметили, что враг пытался атаковать две промышленных площадки.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью системы ПВО сбили 77 дронов над Россией, из них пять были ликвидированы над Самарской областью.