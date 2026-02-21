Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Белгород и Белгородский район днем 21 февраля подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, на данный момент информации о пострадавших среди мирного населения не поступало, оперативные и аварийные службы продолжают проверку территорий.

Гладков уточнил, что силы ПВО сработали в штатном режиме и предотвратили возможные разрушения.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Системой ПВО сбиты воздушные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях», — написал глава региона.

Он добавил, что экстренные службы обследуют жилые кварталы, социальные объекты и объекты инфраструктуры на предмет возможных попаданий обломков и скрытых повреждений. Особое внимание уделяется состоянию линий электроснабжения, связи и газораспределительных сетей.