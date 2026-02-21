Неизвестные атаковали боевиков "Айдара"* под Днепропетровском

В одном из городов Днепропетровской области совершено вооруженное нападение на боевиков 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»* (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Как сообщает пресс-служба формирования в соцсети, группа из шести неизвестных атаковала штурмовиков, применив в ходе стычки огнестрельное оружие.

Командование подразделения выразило крайнее возмущение инцидентом, подчеркнув, что в момент нападения личный состав находился вне службы и занимался личными делами.

«Нападать на военных — опасно и безответственно. Речь идет о подготовленных, опытных штурмовиках», — отметил официальный ресурс радикалов.

Там добавили, что их представители проявили «сдержанность» лишь ради того, чтобы не подвергать опасности гражданских лиц, хотя закон позволял им открыть огонь на поражение.

При этом предупреждение в адрес местного населения прозвучало максимально жестко. Любое сопротивление или физический конфликт с боевиками в тылу теперь будет квалифицироваться ими как государственная измена.

«Нападение на них будет расцениваться как сотрудничество с врагом!» — заявили в пресс-службе полка.

В ведомстве пообещали, что ответ на подобные ситуации в будущем будет «неминуемым», а штурмовики начнут защищать себя «всеми доступными средствами».

Нападение произошло во время того как военнослужащие шли на почту и общались между собой. О причинах нападения данных нет.

Ранее сообщалось, что 15 февраля в Одессе группа граждан атаковала сотрудников военкоматов, что привело к травмам и химическим ожогам у последних.

* - Запрещенная организация, признанная в России террористический и экстремистской.