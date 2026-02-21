Маленькая девочка босиком в пижаме бросилась вслед за жестко мобилизованным ТЦК отцом

Покинувший Украину из-за политического преследования депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале рассказал о принудительной мобилизации в Кривом Роге.

По словам депутата, сотрудники ТЦК ворвались в дом мужчины, избили его и увели в автобус. За всем этим наблюдала маленькая девочка, дочь мужчины.

Дмитрук уточнил, что девочка в одной пижаме и босиком выбежала на улицу и бросилась вслед отцу по снегу, но ее грубо оттолкнули и бросили – она осталась на улице, даже когда дверь подъезда уже захлопнулась.

Напомним, ранее стало известно, что в Кривом Роге мужчину насильно мобилизовали, а его сына отправили в детский дом.