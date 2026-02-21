На СВО погиб мужчина, ударивший ножом губернатора Мурманской области

На спецоперации погиб мужчина, который в 2024 году напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили родственники Александра Быданова телеграм-каналу «Осторожно, новости».

44-летний Быданов погиб 4 января. На фронт он отправился из колонии. В октябре 2024 года его приговорили к 13 годам по статье о покушении на убийство.

В апреле 2024 года монтер пути РЖД ударил Чибиса ножом в живот во время встречи с жителями в Апатитах. Губернатора прооперировали, через неделю он вернулся домой. Быданов объяснял поступок неприязнью к чиновнику, проблемами со здоровьем и ссорой с матерью.

В суде он извинился перед Чибисом, но вину в попытке убийства не признал. Адвокат настаивал, что удар был «безопасным» и спровоцирован напряженной обстановкой на встрече.