Дроны ВСУ пытаются атаковать производственные объекты в Татарстане

Украинские беспилотники пытались массово атаковать производственные объекты в Альметьевском районе Республики Татарстан.

Об этом сообщила в Telegram глава Альметьевского района Татарстана Гюзель Хабутдинова.

«В настоящее время зафиксирована попытка массированной атаки БПЛА на производственные объекты», — предупредила она.

По ее словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы работают в усиленном режиме, нейтрализуя угрозу.

Хабутдинова попросила жителей по возможности держаться дальше от окон и на открытом пространстве.

В республике продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Угроза атаки БПЛА объявлена для четырех городов Татарстана — Казани, Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска. Приостановлена работа аэропортов Казани и Нижнекамска.

Ночью российские системы ПВО отразили атаку украинских БПЛА в шести районах Ростовской области.