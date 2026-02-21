Раскрыты последствия атаки Украины на российский регион

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодарскому краю пострадал один местный житель. О последствиях нападения в своем Telegram-канале сообщил региональный оперативный штаб.

Имя пострадавшего не раскрывается. Ему на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь.

«Угрозы жизни нет», — констатировали в местном оперштабе.

Атака украинских беспилотников пришлась на поселок Ильский, расположенный в Северском районе. В результате нападения были повреждены кровли частных домов, заборы и стекла в окнах зданий. В настоящее время оценивается нанесенный району ущерб. Администрация подвергшегося нападению муниципалитета намерена оказать жителям помощь при восстановлении имущества.

В ночь на 21 февраля ВСУ выпустили десятки беспилотников по российским регионам. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в общей сложности 77 дронов, уточнили в Минобороны РФ. Значительную часть беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края.