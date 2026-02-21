Российская армия заняла Карповку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России заняли Карповку в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили журналистам в Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что Российская армия поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины.

Кроме того, ВС РФ уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США и поразили пусковые установки новейших украинских ракет «Фламинго».

12 февраля Минобороны России впервые с начала специальной военной операции сообщило о перехвате ракет «Фламинго». До этого ведомство сообщало об уничтожении цеха, где проходила сборка этих боеприпасов.