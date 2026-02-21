ВСУ нанесли удары по промышленным площадкам в Самарской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по двум промышленным объектам в Самарской области. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что атака произошла ночью, и обратился к жителям региона с информацией о произошедшем.

Федорищев подчеркнул в МАХ, что пострадавших нет, а на месте работают оперативные службы для оценки ситуации и предотвращения последствий.

16 февраля член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины накопили беспилотники для проведения массированных атак на российские регионы. По его словам, украинские военные намерены повторять многочасовые атаки, пока позволяют запасы дронов.

18 февраля Белгород и Белгородский округ вновь подверглись ракетному обстрелу, системы противовоздушной обороны сбили воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры и жилых зданий.