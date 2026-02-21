Десятки самолетов США заметили на военной базе в Иордании

NYT: десятки самолётов США заметили на военной базе в Иордании
Американская газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и полётные данные сообщила о резком увеличении числа военных самолётов США на территории Иордании на фоне обострения отношений с Ираном.
По данным журналистов, наращивание американской авиационной группировки зафиксировано на военной базе Муваффак Салти.
Отмечается, что на спутниковых снимках, сделанных 20 февраля, можно рассмотреть более 60 самолётов. Эта цифра примерно в три раза превышает обычные показатели присутствия для данного объекта.
Кроме того, анализ данных отслеживания полётов свидетельствует о том, что с 15 февраля на базу совершили посадку как минимум 68 транспортных бортов.
Авторы материала предполагают, что часть дополнительных истребителей может находиться в укрытиях. На фотографиях также удалось идентифицировать современные истребители F-35, появление которых здесь нетипично, несколько беспилотных летательных аппаратов, вертолёты и новые системы противовоздушной обороны.
Иорданские чиновники пояснили газете, что размещение техники осуществляется в рамках двустороннего оборонного соглашения с Вашингтоном.
Ранее издание Axios сообщило, что власти Соединённых Штатов рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана и его сына.
17 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на угрозы американского президента Дональда Трампа.