Десятки самолетов США заметили на военной базе в Иордании

Американская газета The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и полётные данные сообщила о резком увеличении числа военных самолётов США на территории Иордании на фоне обострения отношений с Ираном.

По данным журналистов, наращивание американской авиационной группировки зафиксировано на военной базе Муваффак Салти.

«База в Центральной Иордании стала ключевым центром планирования американскими военными возможных ударов по Ирану», — говорится в публикации.

Отмечается, что на спутниковых снимках, сделанных 20 февраля, можно рассмотреть более 60 самолётов. Эта цифра примерно в три раза превышает обычные показатели присутствия для данного объекта.

Кроме того, анализ данных отслеживания полётов свидетельствует о том, что с 15 февраля на базу совершили посадку как минимум 68 транспортных бортов.

Авторы материала предполагают, что часть дополнительных истребителей может находиться в укрытиях. На фотографиях также удалось идентифицировать современные истребители F-35, появление которых здесь нетипично, несколько беспилотных летательных аппаратов, вертолёты и новые системы противовоздушной обороны.

Иорданские чиновники пояснили газете, что размещение техники осуществляется в рамках двустороннего оборонного соглашения с Вашингтоном.

Ранее издание Axios сообщило, что власти Соединённых Штатов рассматривают вариант ликвидации верховного лидера Ирана и его сына.

17 февраля верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на угрозы американского президента Дональда Трампа.