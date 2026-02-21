В России представили новейшие беспилотники

Госкорпорация «Ростех» в преддверии Дня защитника Отечества представила в Москве восемь типов новейших беспилотников различного назначения, используемых в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

Помимо дронов, в стенах корпорации были представлены образцы экипировки, мототехники, а также боеприпасы, средства для борьбы с вражескими дронами и другое — всего более 140 изделий.

Среди беспилотников показали аппараты различных конструкций — самолетные, с вертикальным взлетом, квадрокоптеры, мультикоптеры, как с электрическими двигателями, так и с моторами внутреннего сгорания.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что на выставке были продемонстрированы наработки и концерна «Калашников», холдинга «Росэл» и других предприятий.

Гендиректор подчеркнул, что на сегодня развитие беспилотников является одним из приоритетных направлений работы «Ростеха».