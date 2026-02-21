Артиллеристы группировки «Север» разнесли позиции ВСУ в Сумсокй области

Группировка «Север» расширяет полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Штурмовым подразделениям помогает крупнокалиберная артиллерия, которая ювелирно уничтожает опорные пункты ВСУ. На позиции одного из расчетов гаубиц Д-30 побывал корреспондент «МК».

© Московский Комсомолец

Как рассказал командир гаубичного расчета с позывным «Подвес», артиллеристы работают в круглосуточном режиме. Плотно взаимодействуют с подразделениями войск беспилотных систем, которые обеспечивают целеуказание.

«Мы быстро анализируем их данные и наносим удары туда, где враг и вовсе порой не ожидает», - говорит командир.

От получения координат цели до выстрела проходит не более двух минут.

После стрельбы артиллеристы тщательно маскируют орудие.

Старший наводчик с позывным «Румба» отметил, что ни мороз, ни другие погодные сюрпризы орудию не страшны.

Орудие Д-30 отправляет ВСУ «подарки» - осколочно-фугасные снаряды - массой больше 20 килограммов.

«Укрыться почти невозможно. После подрыва осколочно-фугасный снаряд оставляет внушительного размера воронку», - подчеркивает боец.

На СВО поехал добровольцем в 2023 году. Прошел курс обучения. Сначала работал на самоходке «Акация». Потом перешел на гаубицу Д-30.

Отмечает, что противник все еще ведет себя активно, хотя заметно, что моральное состояние не на самом лучшем уровне.