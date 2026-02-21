В России оценили стоимость уничтоженных дронов ВСУ «Баба-Яга»

Стоимость уничтоженных за год центром беспилотных систем «Рубикон» тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга» составляет около 80 миллионов долларов.

Такую сумму в разговоре с РИА Новости назвал создатель FPV-дронов «Упырь» и генеральный директор предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук.

«Это дорогая "птица". Оценочная стоимость — около 20 тысяч долларов за штуку», — отметил он.

Собеседник агентства уточнил, что за год «Рубикон» уничтожил четыре тысячи мультикоптеров ВСУ.

При этом Ткачук подчеркнул, что всего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтоженных дронов ВСУ данного типа гораздо больше. В частности, их уничтожением, помимо «Рубикона», занимается большое число российских беспилотных подразделений и расчетов ПВО.

Собеседник агентства добавил, что данные тяжелые гексакоптеры являются приоритетной целью, поскольку они представляют собой основу логистики украинской армии. С их помощью ВСУ осуществляют доставку боеприпасов и еды на позиции.