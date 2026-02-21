ПВО отразила атаку украинских БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили воздушную атаку в Каменске-Шахтинском и еще пяти районах Ростовской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Ночью и утром в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в Каменске-Шахтинском и пяти районах: Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском», — отметил он.

Глава региона добавил, что пока информации о пострадавших и разрушениях на земле нет. Слюсарь также обратил внимание, что боевая работа по отражению воздушной атаки в регионе продолжается, в регионе объявлена беспилотная опасность.

Накануне Ростовская область также подверглась атаке беспилотников. Тогда силами ПВО были уничтожены дроны в двух районах области — в Миллеровском и Чертковском.

Всего силы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Азовского моря.

В Минобороны уточнили, что дежурные средства ПВО сбили 24 БПЛА над Краснодарским краем и 13 — над республикой Крым. Еще девять беспилотников уничтожены над Курской областью и девять — над Ростовской областью.