Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в критическом положении, им приходится выбирать между смертью на передовой и смертью от заградотрядов. О тяжелом выборе украинских бойцов ТАСС рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Там, где они пытаются отойти, их убивают, стреляя им в спину. Где они пытаются сдаться в плен, их убивают, направляя на них все беспилотники. (...) У них тяжелая ситуация, мы это фиксируем на всех участках», — заявил он.

«Медийных боевиков» ВСУ уничтожили комбинированным ударом

Как утверждает Алаудинов, у «Ахмата» имеется множество видеозаписей, подтверждающих расправы бойцов ВСУ над своими же сослуживцами.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что заградотряд Нацгвардии Украины уничтожил группу солдат 144-й бригады ВСУ при попытке отступить с позиций в Харьковской области.