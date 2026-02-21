В российских силовых структурах РИА Новости сообщили о гибели бразильского наёмника, воевавшего на стороне Украины. По данным источника, причиной смерти стали жестокие действия со стороны украинского командования, применённые к иностранцу за несоблюдение установленного режима и распитие алкогольных напитков.

Представитель силовых структур также отметил, что в отрядах иностранных наёмников, подконтрольных главному управлению разведки Украины и дислоцированных в Харьковской области, систематически применяются насильственные методы. Среди них упоминаются пытки, нанесение побоев, инсценировки утопления и имитация сексуального насилия.