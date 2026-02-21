Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать жизнями еще полутора миллионов бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он написал в газете «Комсомольская правда».

© Лента.ру

Эксперт обратил внимание на тезис, будто Украина из-за провала мирных переговоров готовится воевать еще три года. Учитывая, что с начала специальной военной операции (СВО) потери ВСУ составили более 1,5 миллиона человек, Киев готов удвоить число жертв, считает Баранец.

Ранее первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что только в 2025 году украинская армия потеряла более 520 тысяч военнослужащих. Кроме того, отметил Рудской, количество ежемесячно мобилизуемых уменьшилось примерно в два раза.