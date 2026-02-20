Бойцы 159-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на позициях под Волчанском, пожаловались на уничтожение всего автопарка. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил случай, когда один из солдат бригады обратился к украинцам, чтобы те в очередной раз скинулись на авто для его подразделения.