Киев ожидает новых ударов по энергетике Украины

Власти Украины ожидают новых ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которые наносятся армией России в ответ на террористические атаки ВСУ.

По информации министра энергетики Дениса Шмыгаля, несмотря на стабилизацию ситуации с электроснабжением, Киев располагает данными о подготовке очередных ударов.

В начале февраля «Военная хроника» писала, что впервые результатом ракетного удара по энергообъектам на Украине стала остановка всех АЭС на подконтрольной Киеву территории.