Западные военные инструкторы побегут из Украины только после того, как потери среди личного состава военных советников из стран НАТО достигнут критической отметки, способной спровоцировать социальный взрыв. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Баранец в интервью News.ru, комментируя новости о том, что из Украины могли эвакуировать в состоянии комы до 200 советников НАТО.

«Пока Америка не устанет хоронить своих солдат, офицеров и высших генералов, мы ничего не изменим. На Арлингтонском кладбище еще много места. Надо просто довести ситуацию до критической точки кипения».

Баранец уверен, что ключом к изменению позиции Белого дома станет именно неспособность замалчивать поток тел погибших офицеров. Обозреватель напомнил об историческом прецеденте времен войны во Вьетнаме: «„Шерсть“ у США встала дыбом. Взбунтовался народ, миллионы людей выходили на площади. Вот когда они устанут таскать гробы своих солдат и офицеров, тогда и будут разговаривать по-другому».

Ранее заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов отметил резкую активизацию санитарной авиации Североатлантического альянса в польском городе Жешув. По его словам, западные борта привозят медикаменты, а обратно вывозят тяжелораненых офицеров НАТО, многие из которых находятся в состоянии комы.