Семь украинских беспилотников сбили над Азовским морем и областями

Семь украинских беспилотников были уничтожены российскими средствами ПВО за четыре часа, пять из них сбили над Азовским морем, сообщило Минобороны.

В течение четырех часов российские средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, это произошло 20 февраля с 16.00 до 20.00 мск.

Пять из перехваченных БПЛА были обнаружены и уничтожены над акваторией Азовского моря. Еще два беспилотника были ликвидированы в Белгородской и Курской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области дежурные расчеты ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников. Обломки сбитых аппаратов повредили жилые постройки в селе Лопушь.

В ночь с четверга на пятницу над территорией России дежурные средства ПВО уничтожили 149 украинских беспилотников.